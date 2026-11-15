东南亚国家联盟（东盟）领导人在菲律宾马尼拉同意与缅甸当局进行分阶段接触。同时，缅甸能否恢复在峰会和外交部长会议上的完全政治代表权，将取决于落实地区和平计划的进展。

重返的条件

在一份联合声明中，该组织领导人呼吁采取审慎、分阶段且以进展为基础的方式与缅甸接触，并考虑当地实际情况。据德意志之声报道，如果缅甸在落实五点计划方面展现持续且具体的进展，东盟可能逐步恢复其完全代表权。

缅甸仍是东盟成员，但自2021年10月以来，其政治领导人一直被禁止参加峰会和外交部门负责人会议。同年，军方夺取政权，罢免了由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的民选政府。此后，该国持续发生内战。

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和平计划未取得重大成果

东盟五点计划于2021年达成，但至今尚未取得重大成果。军方、民主派和民族武装组织之间的战斗仍在持续。

菲律宾总统小费迪南德·马科斯在领导人会议期间呼吁该组织寻找推进和平计划的务实方式，并支持由缅甸主导的包容性进程。泰国主张与缅甸进行更密切的接触，此前政变领导人敏昂莱在今年的选举后出任文职总统，而观察人士称该选举为造假选举。

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