东盟签署首份数字经济协议 — Channel NewsAsia

东盟成员国11月14日在菲律宾马尼拉签署了该地区首份具有法律约束力的《数字经济框架协议》（Digital Economy Framework Agreement）。据Channel NewsAsia报道，该文件旨在为东南亚更紧密的数字经济一体化奠定基础，并为企业进入该地区数字市场开辟新机遇。

协议包含哪些内容

DEFA成为东盟首份专门针对数字经济的独立协议。该协议涵盖跨境数据流动、各阶段的数字贸易、源代码保护、网络安全和人工智能。

该协议还将促进使用数字技术的领域实现更高水平的互操作性，特别是在科技行业、电子商务、支付、物流和供应链方面。预计这将使不同规模的企业能够在东盟国家扩大业务。

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参与方的灵活规则

新加坡副总理颜金勇表示，围绕该文件的谈判持续了数年，因为需要在协议的雄心与所有成员国均能接受之间取得平衡。

他说，该框架协议确立了基本规则，包括跨境数据传输规则。同时，各国将被允许规定与隐私规范、商业保密或国家安全相关的例外情况。

颜金勇指出，DEFA被设计为一个可随时间发展的灵活机制。尚未准备好加入的国家可以在之后加入。

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