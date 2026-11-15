东南亚国家联盟（东盟）领导人在菲律宾马尼拉举行的峰会上确认，计划继续根据一项要求立即停止暴力的方案与缅甸保持接触。主持该组织年度会议的菲律宾总统小费迪南德·马科斯表示，据《日本时报》报道。

五点计划

马科斯表示，东盟国家同意遵循他所称的建设性和有原则的接触方式。同时，它们必须落实五点和平计划——这是东盟在2021年军事政变后应对缅甸危机的框架。

该计划规定停止敌对行动、各方之间开展建设性对话、由东盟进行斡旋以及提供人道主义援助。马科斯表示，领导人应当思考还能为缅甸做些什么；当地危机持续迫使家庭离开家园，并影响社区和青年。

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关于缅甸参与问题的讨论

此次峰会是在可能放宽一项已实施五年的禁令的压力下举行的，该禁令禁止缅甸军方当局代表参加高级别会议。尽管该国正处于内战，泰国和其他几个国家仍加强了与缅甸的接触。

东盟缅甸问题特使、菲律宾外交部长特蕾莎·拉扎罗前一天表示，东盟的做法不会放宽。但她指出，与会者正在讨论审查五点计划，以及有关缅甸参与该组织工作的各种提议；最终决定将由领导人作出。

军方推翻了诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的民选政府，此后该国爆发内战。根据该报援引的联合国估计，冲突已造成10万人死亡，超过350万人被迫离开家园。

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