OilPrice：东盟同意在印尼和泰国建立联合石油储备体系

东南亚国家联盟（东盟）因伊朗战争引发的供应中断，同意建立原油联合储备体系。该体系的储存设施计划设在印度尼西亚和泰国。

通过预付款获得储备

据OilPrice报道，并援引路透社消息，东盟成员国在发生短缺时将能够从储存设施获取石油。该机制 предусматривает票券制度：一国将预先付款，以保留从由另一成员国能源公司运营的储存设施购买特定数量石油或燃料的权利。

该媒体称，这种做法类似于欧盟的联合储备体系。菲律宾可能成为首个使用这一新机制的国家：该国请求获准在发生供应紧急情况时，从印尼和泰国的储存设施购买汽油和柴油。

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印尼的倡议

印尼提出了在东盟框架内联合储备石油的倡议。日本也积极支持这一倡议。日本几乎完全依赖能源进口，据OilPrice称，在伊朗战争背景下的供应中断中遭受了重大影响。

该媒体指出，亚洲国家尤其容易受到危机后果影响，因为中东是其主要碳氢化合物供应地区之一。OilPrice评估称，以更高价格寻找替代来源加剧了通货膨胀，并增加了政府为保护经济免受能源危机影响而支出的费用。

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