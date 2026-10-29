据Channel NewsAsia报道，东盟缅甸问题特使玛丽亚·特蕾莎·拉萨罗于10月28日抵达该国，开展为期两天的人道主义任务。她与东盟灾害管理人道主义援助协调中心一道，在克伦邦和掸邦启动了为期一个月的大米和生活必需品发放工作。预计将有超过1.1万户家庭获得援助。

这也是该中心首次向掸邦北部运送人道主义援助。改善人道主义准入是东盟在缅甸工作方向之一；自2021年军事政变以来，援助组织越来越难以抵达受影响社区。

当地组织的援助

当地组织也在努力填补人道主义支持的缺口。仰光的非营利组织Step-In Step-Up教授弱势青年和残障人士制作可重复使用的卫生巾，并开设酒店服务、医疗保健和烹饪等职业课程。

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该组织自2016年以来一直在缅甸开展工作，目前可同时培训多达250名女性和男性。该组织与无国界医生组织合作，后者为社区订购了约200片可重复使用的卫生巾。每片最多可使用10个月。

需求与资金短缺

联合国于2025年12月发布的人道主义计划指出，2026年将有1620万缅甸居民需要援助，接近该国人口的三分之一。联合国7月表示，今年人道主义应对所需的8.9亿美元资金中，仅获得了43%。

联合国还指出，削减资金、不安全因素和准入限制阻碍了援助物资的运送。根据联合国开发计划署的数据，自2021年以来，至少100万年轻人可能已离开缅甸。

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