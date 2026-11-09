东盟在缅甸启动了一项为期一个月的人道主义行动，预计将覆盖逾1.1万户受长期冲突影响的家庭。东盟缅甸问题特使、菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗于10月28日至29日访问该国，并与东盟灾害管理人道主义援助协调中心AHA Centre共同启动了这项行动，Channel NewsAsia报道。

大米和卫生用品包

援助包括50公斤装大米、家庭用品包和卫生用品包。行动将覆盖克伦邦、掸邦北部和掸邦南部的社区，其中包括AHA Centre此前无法覆盖的地区。拉扎罗还访问了掸邦南部的东枝和克伦邦。

印度尼西亚驻仰光临时代办诺万·萨利赫表示，这是东盟今年在缅甸进行的第三次援助发放，但却是特使首次亲自参与。他强调，人道主义物资不应被解读为对缅甸军方支持的行政当局的政治承认。

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对与军方当局接触的反应

一些专家积极评价了进入东盟此前无法抵达地区的机会。与此同时，仰光Tampadipa Institute主任钦佐温称，鉴于规模有限，针对1.1万户家庭的援助更像是象征性举措。

雅加达非政府组织LOCOA代表古贡·穆罕默德警告称，此次访问可能会推动军方支持的行政当局正常化并使其获得合法性。他呼吁东盟与更广泛的各方接触，而不是主要聚焦于这一行政当局。

拉扎罗还会见了军方支持的当局代表，但没有会见被监禁的缅甸前文职领导人昂山素季。东盟将危机解决与其2021年五点共识联系起来，该共识规定停止暴力、开展包容性政治对话、提供人道主义援助、由特使进行调解以及特使访问缅甸。

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