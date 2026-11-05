在美国，美国血液学会（ASH）为具有Duffy-null状态的儿童和成人制定了血液中白细胞和中性粒细胞计数的新参考范围。这一遗传特征与循环白细胞水平自然较低有关，据News-Medical报道，在美国，超过66%的非洲或地中海血统人群具有这一特征。

这些新范围发表于《Blood Advances》期刊。按照标准参考范围，具有Duffy-null状态的人可能被错误标记为中性粒细胞减少症，即中性粒细胞水平降低。这可能导致额外检查，包括骨髓活检、被排除在临床试验之外，或停止必要治疗，其中包括化疗。

为何指标不同

Duffy抗原是红细胞上的一种蛋白质。在具有Duffy-null状态的人群中，它自然缺失。缺少Duffy抗原可防止由疟原虫引起的感染。同时，这些人的更多中性粒细胞集中在身体组织中，而用于实验室分析的采血样本中中性粒细胞较少。因此，在没有疾病迹象的情况下，他们的检测结果可能低于存在Duffy抗原的人。

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成人和儿童的参考范围

美国23个中心的研究人员从具有Duffy-null状态的人群中收集了1412份样本，以确认成人的参考范围并获得首批儿童数据。成人绝对中性粒细胞计数的参考范围确定为1.03至7.30 × 10⁹/L，白细胞总数的参考范围为3.0至10.7 × 10⁹/L。

6个月至2岁的儿童：中性粒细胞为0.53–4.50 × 10⁹/L，白细胞为4.4–12.6 × 10⁹/L；

3至6岁：中性粒细胞为0.78–4.67 × 10⁹/L，白细胞为3.8–10.8 × 10⁹/L；

7至12岁：中性粒细胞为0.87–5.34 × 10⁹/L，白细胞为2.9–10.1 × 10⁹/L；

13至17岁：中性粒细胞为0.90–4.89 × 10⁹/L，白细胞为3.1–9.2 × 10⁹/L。

研究作者莫林·阿切贝表示，新的参考范围应有助于识别具有这种遗传变异人群的正常指标，并帮助避免不必要的检查、治疗限制以及被排除在临床研究之外。针对六个月以下儿童的单独数据仍需进一步研究。

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