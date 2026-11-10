澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）表示，据澳大利亚广播公司新闻报道，估值为2500亿美元的私人信贷行业仍存在不透明的结构，以及向投资者披露信息方面的不足。监管机构发布了对该领域的第二份大型审查报告，涵盖银行业以外的贷款业务。

审查24只基金

从2025年11月至2026年8月，ASIC审查了24只面向批发和零售市场的私人信贷基金，其管理资产总额为180亿美元。监管机构还分析了向零售投资者提供的、有关此类投资的部分财务建议。

ASIC的结论显示，该机构在2025年11月的首份报告中指出的费用披露、产品分销、利益冲突管理和透明度问题仍然存在。ASIC专员西蒙·康斯坦特表示，许多投资者仍未获得正确理解风险、费用和利益冲突所需的信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

监管措施与行业回应

ASIC表示，已采取多项监管行动，包括发布六项临时停止令，并将多起案件移交作进一步调查，以评估是否可能采取执法行动。

本周，监管机构发布临时命令，禁止Angas Securities Limited在两项集合投资计划中提供权益。原因是监管机构担忧相关信息披露文件未包含有关该公司财务状况以及其中一只基金对Bathla Group风险敞口的充分信息。

与此同时，另类投资管理协会和另类信贷委员会发布了面向澳大利亚私人信贷管理人的指导意见。该文件列出了旨在加强公司治理、贷款标准、透明度和投资者保护的建议做法。

关注我们在