职业网球联合会（ATP）批准了旨在从2028年起将球员总补偿提高至超过3.5亿美元的措施。该组织将就改革双打赛事提案作出决定的时间推迟至2026年底，Channel NewsAsia报道。

球员预期收入

根据OneVision计划，预计从2028年起，收入最高的100名网球选手将获得至少110万美元。排名前175位的选手这一数额预计不低于45万美元，排名前250位的选手则至少为25万美元。

ATP的集中投资将超过1亿美元，其中包括5000万美元的ATP奖金池、2500万美元的年终排名奖金，以及2600万美元的球员养老金支付。

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奖金与双打

ATP奖金池将增加逾一倍，达到5000万美元。排名前30位的网球选手将有资格在每一项强制参加的大师赛1000赛事中获得支付。至少参加五项此类赛事的要求将被取消，因此球员从参加的第一项赛事起即可获得支付。

加上大满贯赛事的奖金，预计网球选手获得的总补偿将超过5亿美元。预计将在明年年初公布2028年赛历，其中不同类别赛事将安排在不同的周次。有关双打的提案仍在讨论中；据路透社报道，这些提案包括缩减签表，并将奖金重新分配给单打资格赛和早期轮次。

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