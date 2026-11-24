在美国和加拿大，一项涉及18,883名患者的大型临床研究比较了阿司匹林、华法林和利伐沙班在择期髋关节或膝关节置换术后预防静脉血栓栓塞症方面的效果。正如News-Medical报道，研究人员发现，阿司匹林在预防血栓形成方面略逊于这两种抗凝药物。

比较三种方法

PEPPER试验纳入了美国和加拿大34家医疗中心的患者。术后，参与者被随机分配至服用阿司匹林、华法林或利伐沙班的组别，并对结果进行了为期六个月的跟踪。

静脉血栓栓塞症包括深静脉血栓形成，即血凝块通常在腿部形成；还包括肺栓塞，即血栓移动至肺部并可能危及生命的情况。该研究发表在《新英格兰医学杂志》上。

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有效性与出血风险

科学家还发现，使用利伐沙班和华法林与出血风险小幅上升有关。这些结果使得人们能够比较关节置换术后预防血栓的三种常见方法的益处和风险。

作者没有发现两组在主要有效性和安全性指标上存在明确差异，无论患者接受的是髋关节置换还是膝关节置换。同时，他们指出，利伐沙班在全髋关节置换术后预防肺栓塞方面可能优于阿司匹林，但强调需要更多数据才能得出最终结论。

该研究由以患者为中心的结果研究所资助。

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