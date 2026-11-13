天文学家确认，小行星2026 QQ8自4月以来一直处于地球的临时轨道上。这一被称为“迷你卫星”的天体预计将一直处于地球的引力影响之下，直至2027年1月。

发现及天体参数

这颗小行星最早于8月由匈牙利研究人员克里斯蒂安·沙尔内茨基观测到。10月29日，负责登记和确认太阳系新天体的国际天文学联合会小行星中心正式公布了有关它的信息，Live Science报道。

根据国际天文学联合会的数据，2026 QQ8的直径约为2米。目前，它运行的距离约为地月平均距离的1.5倍。如果该天体接近地球，它很可能会在大气层中燃尽，但研究人员认为这种情景不太可能发生。

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围绕太阳的轨道

2026 QQ8绕太阳运行一周需359天，并且大约每十年接近地球一次。它被归类为阿吞型小行星：这类天体会穿越地球轨道，其半长轴小于地球的半长轴，因此通常在更靠近太阳的位置运行。

大型阿吞型小行星被认为具有危险性，因为在接近地球之前，它们可能会被太阳的强光遮蔽。与此同时，2026 QQ8过于微小，不会构成威胁。天文学家推测，地球相当频繁地会暂时捕获这类小型天体：其中大多数在地球附近停留不到一年，但个别天体可能会被地球引力束缚数十年。

寻找新的迷你卫星

包括位于智利的薇拉·鲁宾天文台在内的新望远镜，预计将有助于发现更多此类天体。该天文台于今年开始运行，每隔几天便扫描一次整个南半球天空。在计划中的十年任务期间，该天文台预计将发现数百万个此前未知的太空运动天体。

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