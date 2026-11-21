阿斯顿维拉在维拉公园球场进行的英超比赛中与桑德兰战平，将不胜纪录延长至五场。乌奈·埃梅里的球队也自3月以来首次在主场联赛中零封对手，据《卫报》报道。

占优却未能进球

主队在比赛中控球时间占71%，完成19次射门，其中7次射正。桑德兰完成7次射门，只有1次射正。

阿斯顿维拉7次射正中有6次来自对手禁区外。伊恩·马特森完成了唯一一次禁区内射门，但未对球门构成明显威胁。

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考虑到周二与加拉塔萨雷的比赛，埃梅里让队长约翰·麦金坐在替补席上。第60分钟，麦金替补登场，将阿利松送至桑德兰左后卫雷尼尔多·曼达瓦身后。这名巴西球员将球横传至尼古拉斯·杰克逊的方向，但诺尔迪·穆基耶莱将球解围。随后，麦金在一次由自己从中场发起的进攻后将球射高。

塔尔比最后时刻的机会

桑德兰缺少受伤的格拉尼特·扎卡和布赖恩·布罗比，但在防守端表现稳健。门将罗宾·勒夫斯在比赛末段将罗斯·巴克利的远射托出横梁，也阻止了穆基耶莱将球碰入自家球门。

第90分25秒时，桑德兰本有机会绝杀取胜。切姆斯丁·塔尔比过掉阿隆·万-比萨卡后右脚踢出弧线球，但皮球擦着铃木彩艳的球门立柱偏出。桑德兰中场朱尔·奥卡首次在英超联赛中首发出场。

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