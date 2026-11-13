天文学家将神秘的无线电脉冲与GPM J071507−114153系统联系起来，该系统距离地球约5000光年。它由一颗白矮星——一颗死亡恒星留下的致密残骸——和一颗类似太阳的G型恒星组成。白矮星每八分钟自转一周，而根据观测，无线电脉冲来自其附近区域，或者可能直接来自它，Space.com报道。

白矮星附近的脉冲

GPM J071507−114153属于被称为长周期暂现源的一类天体。它们会产生无线电信号，这些信号可能以数分钟至数小时的间隔出现和消失。自一个研究小组于2021年发现首个此类天体以来，天文学家已记录到约十个长周期暂现源。

此前发现的该类天体的几个系统中也有一颗白矮星和一颗伴星。然而，迄今尚不清楚两颗恒星中的哪一颗产生无线电脉冲。在这个新系统中，信号足够清晰，能够追踪白矮星沿其围绕伴星的轨道运动。这为将辐射与白矮星附近区域联系起来提供了依据。

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三个国家的观测

无线电观测还使研究人员能够发现这颗类太阳恒星上的耀斑。研究人员看到白矮星移动到一个具有强磁场的区域后方，该区域很可能是恒星日珥——从恒星表面喷发出的一大圈等离子体。

该系统最初是在利用默奇森宽视场阵列射电望远镜对从澳大利亚可见的银河系部分进行巡天时发现的。其精确位置由位于南非的MeerKAT望远镜确定。随后，在夏威夷莫纳克亚山凯克天文台开展的可见光观测证实，白矮星的伴星是一颗G型恒星。研究结果发表于《Nature Astronomy》期刊。

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