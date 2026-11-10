天文学家得出结论，系外行星TOI-2535 b并未消失，而是由于轨道倾角发生变化，不再从其恒星前方经过。据Space.com报道，其运动可能受到该系统中另一颗尚未被直接观测到的行星影响。

不规则凌日

TOI-2535 b距离地球约1,000光年。NASA的TESS太空望远镜对其观测了七年，时间从2019年4月至2026年3月。这颗行星每8.25个地球日绕其恒星运行一周，因此被归入热木星类别。

在观测期间，天文学家记录到与预期凌日时间的偏差：TOI-2535 b可能比预测时间提前或推迟约六小时从恒星圆盘前方经过。3月，TESS不再探测到行星这样经过时出现的恒星亮度特征性下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

行星的引力相互作用

研究团队认为，TOI-2535 b及其看不见的邻居相互施加引力影响。这导致它们的轨道发生振荡，而TOI-2535 b的轨道已倾斜，使得从TESS的观测视角看，这颗行星不再穿过恒星可见圆盘。

研究参与者、加州大学洛杉矶分校的塞缪尔·耶将这一案例称为已知此类相互作用案例中最极端的一个。研究人员估计，TOI-2535 b至少30年内不会从其恒星前方凌日。与此同时，影响该行星轨道的邻居可能会更早开始凌日。

这可能揭示热木星的什么信息

科学家还推测，近邻的存在可能表明TOI-2535 b过去曾缓慢向其恒星迁移，而不是因突发的动力学事件进入目前的轨道。研究结果发表在《Astrophysical Journal Letters》期刊上。

关注我们在