天文学家利用位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜，在白矮星J1328−1450周围发现了两道由气体和行星碎屑构成的同心环。在类似系统中，此前从未观测到这样的构型。该天体位于室女座，距离地球约1600光年，《塞浦路斯邮报》报道。

异常的盘状结构

此前，天文学家已确认21颗被行星系统碎屑包围的白矮星。在所有已知案例中，物质都形成一个圆盘，而在J1328−1450周围则发现了两个独立的环。

这颗白矮星的质量约为太阳质量的47%，其直径大致与地球相当。科学家认为，环中可能幸存了两个相对较大的岩石天体——它们是遭受严重破坏的较大行星的残余。其中一个的大小可能与矮行星冥王星相当，另一个则更小。

可能是行星系统的残余

该研究的作者之一、智利费德里科·圣玛丽亚理工大学天文学家费利佩·拉戈斯-维尔切斯指出，原始恒星可能拥有自己的行星系统。在恒星变成红巨星后，恒星可能吞没了一部分内侧行星，而较遥远的天体则可能存活下来。

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研究人员解释说，一些岩石天体可能进入了高度拉长的轨道，并接近白矮星。它的引力摧毁了这些天体，其物质形成了由尘埃和气体构成的圆盘。同时，两个较大的天体很可能留在其中，并可能影响了两道环的形成。

外环的镁含量明显低于内环。这可能表明，这些环来自不同的母体，或来自同一个被白矮星引力撕裂的岩石天体的不同层。研究结果发表在《Nature Astronomy》期刊上。

科学家认为，这样的系统可能展示太阳系遥远未来的一个可能阶段。拉戈斯-维尔切斯表示，大约50亿年后，太阳将变成红巨星，随后在失去外层后变成白矮星。

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