在智利进行观测期间，中国和美国天文学家发现了系外行星HIP 88962 b，其质量几乎是木星质量的五倍。它围绕一颗暗弱恒星运行，该恒星的质量约为太阳的三分之二。据《南华早报》报道，这一发现引起关注。

观测持续了16年

这颗行星由来自华盛顿卡内基科学研究所、上海交通大学和清华大学的科学家发现。研究人员使用了位于智利的麦哲伦·克莱望远镜以及卫星观测数据。研究结果发表在《天体物理学杂志快报》上。

由于HIP 88962 b较为暗弱且靠近其母恒星，无法被直接观测到。天文学家采用了恒星摆动法：他们记录了恒星光线颜色的微小变化，这些变化由恒星在行星引力影响下的运动引起。

HIP 88962 b绕其恒星运行一周约需19年，因此追踪完整轨道需要多年的观测。此前，研究人员已用智利一台较小的望远镜研究过该系统，但当时的观测系列持续约两年，未能取得结果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对主流模型的挑战

按照主流模型，气态巨行星是逐渐形成的：首先形成由岩石和冰构成的核心，随后积累厚重的气体层。与此同时，计算机模型很少预测在低质量恒星周围会出现气态巨行星，因为其物质盘较薄，尤其是在距离恒星较远的位置。

HIP 88962 b沿着一条拉长的轨道运行，其距离约为地球到太阳距离的六倍。该研究的主要作者、天体物理学家艾伦·博斯将这一发现与另一种情景联系起来：大型行星可能因年轻恒星周围盘中的气体坍缩而迅速形成。

研究团队还记录到了一个微弱信号，这可能表明存在另一颗距离恒星更近得多的行星。研究人员计划继续观测HIP 88962系统，以验证是否存在其他系外行星。

关注我们在