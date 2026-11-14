天文学家发现了神秘射电辐射源LPT J1555−5631。它以62.2分钟为周期发出强脉冲，此后在首次探测后便未再被记录到。每个周期中观测到的不是一个，而是两个持续时间不同的脉冲，据ScienceAlert报道。

该信号是在对MeerKAT射电望远镜档案观测数据的分析中发现的，研究团队由斯威特布莱尔学院天文学家斯科特·海曼领导。ASKAP望远镜的数据证实了约62分钟的周期性；该望远镜在同一天对同一片天空区域观测了10小时。

一个周期内有两个信号

在每个62.2分钟的周期内，LPT J1555−5631发出两个信号。其中一个持续时间明显更长，但两者均达到大致相同的峰值亮度。

这些脉冲具有相反的圆偏振：一个信号的无线电波向一个方向旋转，另一个则向相反方向旋转。研究人员估计，这可能表明辐射产生于该天体两个磁极附近，其自转轴与磁轴几乎相互垂直。

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与此同时，这两个信号彼此偏移了165.4度，而非简单偶极磁场结构所预期的180度。科学家认为，这表明其磁场构型更为复杂。

该天体的性质仍然未知

LPT J1555−5631被归类为长周期暂现源——一类在脉冲之间有规律地间隔较长时间、发出明亮无线电脉冲的源。2018年观测到、并于2022年首次报道的天体GLEAM-X J1627-5235，是帮助划分出这一类别的发现。

银河系中已发现约十个此类源，但其性质尚未确定。可能的解释包括脉冲星、磁星以及双星系统中的白矮星。与大多数已知长周期暂现源一样，LPT J1555−5631在初次探测后没有被再次观测到。研究结果发表于《The Astrophysical Journal》期刊。

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