天文学家发现了一个神秘的致密天体，它可能是一颗在大爆炸后最初时刻形成的原初黑洞。2019年12月18日，在大麦哲伦星云中一颗恒星亮度短暂增强期间，该天体被发现。正如ScienceDaily报道，该天体被命名为菲比，但其性质尚未得到最终确认。

持续一小时的增亮

这颗恒星在大约一小时内逐渐变亮，随后恢复到正常亮度水平。研究人员认为，他们观测到了引力微透镜效应——一种致密天体从地球与遥远恒星之间经过，并通过自身引力使恒星光线发生弯曲、从而暂时增强亮度的现象。

该信号由墨尔本斯威本大学的一组天文学家发现，他们分析了一项对大麦哲伦星云恒星进行高频观测的巡天数据。平滑且对称的亮度变化不同于变星、恒星耀斑或小行星经过时的表现，这使团队确信微透镜事件真实发生。

三种起源解释

根据团队计算，菲比的质量约为三个月球质量。微透镜事件的持续时间受天体质量、速度和位置影响，但这一短暂信号表明透镜质量较小，并且接近现代巡天能力的极限。

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研究人员正在考虑三种解释：该天体可能是银河系中的一颗流浪行星、大麦哲伦星云中的一颗类似流浪行星，或是一颗原初黑洞。如果大麦哲伦星云中存在行星的解释得到证实，它将成为首颗在银河系之外通过引力微透镜方法发现的行星。

与此同时，菲比的质量远低于由大质量恒星坍缩形成的黑洞质量。文章指出，这类黑洞的质量通常至少约为五个太阳质量。因此，如果菲比确实是一颗黑洞，其较小的质量可以由原初起源而非恒星死亡来解释。

建模还显示，该天体属于暗物质晕族群的概率约是属于普通恒星物质族群的10万倍。这并不能证明菲比是一颗原初黑洞，但使这一解释成为进一步研究的对象。

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