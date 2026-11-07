天文学家借助位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜，在白矮星J1328−1450周围发现了两道由行星碎片形成的独立气体环状结构。Channel NewsAsia报道。

不寻常的盘结构

白矮星J1328−1450位于室女座，距离地球约1,600光年。其质量约为太阳质量的47%，直径则大致相当于地球直径。此前，天文学家已确认21颗被碎片包围的白矮星，但在所有这些系统中都只观测到一个物质盘。

研究人员认为，这两道同心气体结构可能是在两颗行星或较小岩质天体的影响下形成的，这些天体在恒星毁灭后存活下来。科学家估计，其中一个天体的大小可能大致与矮行星冥王星相当，另一个则更小。

古老行星系统的碎片

该研究作者、智利费德里科·圣玛丽亚理工大学天文学家费利佩·拉戈斯-维尔切斯表示，原始恒星可能拥有自己的行星系统。他认为，当这颗恒星膨胀至红巨星阶段时，距离它最近的行星可能被吞噬，而更遥远的天体可能得以保存。

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随后，一些岩质天体可能进入拉长的轨道并接近白矮星。它的引力摧毁了这些天体，将尘埃和气体散布在周围的盘中。同时，根据研究人员的假设，两个较大的天体可能仍留在这一碎片系统内部。

外环中的镁含量明显低于内环。拉戈斯-维尔切斯认为，这可能表明物质具有不同来源，或者这些物质来自在白矮星附近被摧毁的岩质天体的不同层。研究结果发表在《Nature Astronomy》期刊上。

太阳系可能的未来

预计约50亿年后，太阳将变成一颗红巨星，随后抛出外层并成为一颗白矮星。这位科学家表示，水星和金星应会被太阳吞噬，而对于地球则尚无明确结论。木星、土星和更遥远的天体有更大的机会存活下来。J1328−1450周围的盘可能是我们行星系统遥远未来的一个可能阶段。

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