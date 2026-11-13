11月13日上午，巴勒斯坦加沙地带因以色列袭击造成两名巴勒斯坦人死亡，另有8人受伤。阿纳多卢通讯社报道了这一消息，并援引医疗消息人士和目击者的话。

汗尤尼斯附近遭袭

在汗尤尼斯西南部土耳其屠宰场地区，一架以色列无人机袭击了一群巴勒斯坦人。一名36岁男子死亡，另有5人受伤。

在拉法的马瓦西地区，以色列军队向安置流离失所者的帐篷开火。一名巴勒斯坦女孩颈部受伤，伤情被评估为严重。以色列军用车辆还向汗尤尼斯东部、南部和中部地区猛烈开火，炮兵则炮击了该市以东地区。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

医院遇袭后受伤者死亡

另据报道，20岁的埃亚德·穆罕默德·贾扎尔因在周四上午以色列袭击汗尤尼斯纳赛尔医院大楼时受伤而死亡。根据加沙卫生部的数据，那次袭击造成6名巴勒斯坦人死亡，其中包括一名儿童和一名医生，约30名医护人员、患者及其陪同人员受伤。贾扎尔死亡后，医院遇袭造成的死亡人数升至7人。

加沙卫生部表示，自2025年10月10日停火生效以来，违反停火协议已造成1622名巴勒斯坦人死亡、5878人受伤。

关注我们在