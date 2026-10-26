澳大利亚运输安全局（ATSB）公布了有关8月澳大利亚悉尼机场两起飞机危险接近事件的初步报告。据澳大利亚广播公司新闻报道，其中一起事件发生时，一名预测疲劳风险较高的空中交通管制员正在值勤。报告不包含结论或建议，而是陈述了事件经过及当时的情况。

Virgin飞机穿越Qantas飞机航路

第一起事件发生在8月17日。维珍澳大利亚航空VA1589航班因恶劣天气从纽卡斯尔改道后，正滑行前往国内航站楼。约9时40分，管制员指示机组跟随一架将在前方脱离跑道的澳航飞机，并在25号跑道前停下。

维珍航空的机长仅复诵了在跑道前停下的指令，而管制员未注意到未被复诵的部分，转而处理其他任务。随后，澳航QF420航班机组看到维珍飞机正以可能不会让行的速度接近滑行道交叉口。澳航飞行员通过常规制动使飞机停下，随后维珍飞机从其前方通过。

维珍机组直到澳航飞行员联系管制员后才意识到冲突。该管制员被停职至当天结束。他告诉调查人员，管制塔内的设备部分遮挡了对交叉口的视线。

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工作安排与第二起事件

报告显示，该管制员原定于前一天20时50分结束工作，并于5时30分开始下一班。他是塔台内唯一的管制员。ATSB强调，预测的疲劳水平并不意味着该员工必然感到疲劳，而仅表明存在与排班相关的风险。该管制员本人表示，他感觉“正常且警觉”，适合工作。

报告还指出，为悉尼提供空中交通管制服务的澳大利亚空中服务公司（Airservices Australia）没有获得澳大利亚民航安全局批准的疲劳管理系统。该公司表示，已审阅初步报告，并将在调查完成后研究其中的调查结果。

第二起事件发生在8月25日：管制员批准执行JST745航班的捷星航空空客A320从停机位开始被拖曳至滑行道，约30秒后又批准执行QLK427D航班的澳航联运Dash 8飞机沿同一滑行道移动。Dash 8机组在距停机位约100米处停下，牵引车司机和捷星协调员也停止了拖曳。捷星飞机被送回停机位，以便Dash 8能够从其后方通过。

ATSB首席专员安格斯·米切尔指出，两起事件中，机组和地勤人员的行动避免了更严重的后果。该机构正在调查悉尼机场共六起飞机危险接近事件，尚未确定人员因素是否对这些事件产生影响。

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