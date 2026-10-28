澳大利亚运输安全局（ATSB）在关于澳大利亚南部戈尔瓦海滩附近一架Cessna 210N轻型飞机坠毁事故的最终报告中表示，教练员可能故意让飞机进入失速螺旋。该飞机未获准执行此类机动动作，而从完全发展的失速螺旋中改出可能十分困难。据ABC News报道。

2月6日，这架飞机从戈尔瓦机场起飞，沿海岸飞往默里河河口。起飞12分钟后，飞机开始迅速下降。目击者描述称，飞机在朗湾地区坠入水中前呈陡峭螺旋下降。

事故造成53岁的莫菲特维尔教练员利奥·霍华德、18岁的弗里灵居民特里斯坦·谢弗斯以及一名来自帕萨迪纳的20岁男子死亡。两名年轻男子中，一人持有商用飞行员执照，另一人持有休闲飞行执照。此次飞行的目的是让其中一人获得驾驶Cessna飞机的经验。

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尝试练习从失速螺旋中改出

根据ATSB的结论，霍华德可能让飞机进入失速螺旋，以便飞行员练习将飞机改出的操作。同时，坐在左侧座位的飞行员可能在失速螺旋初始阶段操作不当，而教练员未能及时介入，以防止该机动动作进一步发展并在现有高度下将飞机改出。

此前违规行为未被报告

调查人员发现，该教练员此前曾多次违反要求进行失速螺旋操作，但这些情况既未报告给飞机运营方，也未报告给澳大利亚民航安全局。在分析此前飞行的数据和视频后，ATSB发现2023年、2024年和2025年至少发生过六次此类机动操作。

该局还指出，其他知晓未经授权的失速螺旋操作的飞行员不愿报告这些情况，因为他们感到无能为力，或认为这不是自己的责任。由于缺乏报告，未采取措施制止这些行为。

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