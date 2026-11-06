澳大利亚运输安全局（ATSB）扩大了对新型“塔斯马尼亚之魂”渡轮转向问题的调查，此前Spirit IV在一次载客航行中主转向系统发生故障。据澳大利亚广播公司新闻报道，作为预防措施，这艘渡轮在拖船护航下抵达澳大利亚吉朗。

切换至备用系统

TT-Line首席执行官克里斯·卡博内在公共账目委员会听证会上表示，新船配备了来自不同制造商的两套独立转向系统。他说，主系统失效后，船员切换至备用系统；由于没有进一步的备用系统，因此召来了一艘拖船。

TT-Line主席肯·卡诺夫斯基就四小时延误向乘客致歉，并强调安全是首要任务。他表示，所有备用系统和程序均正常运作，船长始终控制着船只，乘客和船员均处于安全状态。Spirit IV于夜间恢复运营。

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调查将涵盖两艘船只

ATSB此前已在调查10月24日Spirit V试航期间发生的一起事件。当时，自动驾驶仪问题一度使该船驶出吉朗附近标示的航道。

监管机构将检查两艘船只相关航次的船载记录仪数据，检查设备，访谈船员及其他相关人员，并分析文件和记录。卡博内指出，目前尚不清楚Spirit IV和Spirit V的事件是否存在共同的根本原因；TT-Line也已任命一名独立调查员。

此外，ATSB正在调查10月15日涉及Spirit I的一起事件：由于电子海图显示器出现定位错误，该船船长被迫中止驶入菲利普港湾。

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