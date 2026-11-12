Audi of America计划在下一代高性能旅行车RS6 Avant面向全球市场生产的前提下，将其在美国销售。据Motor1报道，产品管理高级副总裁菲利普·布拉贝克作出了这一表态。

RS6 Avant的需求

布拉贝克将这一决定与现款RS6 Avant的销售成绩联系起来，该车型的生产近期已结束。他表示，尽管最初的计划颇具雄心，但该车型超过了奥迪的内部目标。

Audi of America还希望确保旅行车持续出现在美国市场上，而不是偶尔推出此类车型。该公司此前在长期停售后将Audi A6 Allroad重新带回美国。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预计采用混合动力系统

据该媒体报道，下一代RS6 Avant预计将配备插电式混合动力系统和V8发动机。奥迪尚未公布这款未来车型的最终动力数据。

这款旅行车还可能采用2027款Audi RS5的全轮驱动部件。Motor1指出，RS5将双涡轮增压V6发动机与电动机结合，综合输出630马力和609磅英尺扭矩，3.6秒可加速至每小时62英里。其quattro系统采用后轴偏重的动力分配、可锁止中央差速器、后轴机电式扭矩分配，以及前后轴40:60的标准分配。

可能推出RS5 Avant

对于是否在美国销售RS5 Avant，布拉贝克没有直接确认，但也未排除这一可能性。据Motor1消息，德国方面尚未最终决定由哪款车型取代现款RS6 Avant，以及美国市场是否会推出另一款RS旅行车。

关注我们在