奥迪正在考虑在美国佐治亚州梅肯市附近建设其规划中的汽车工厂二期。根据《明镜周刊》的消息，该项目的额外阶段可能耗资30亿美元，并在2033年前再提供3000个就业岗位。

SUV生产计划

10月25日，奥迪宣布计划在佐治亚州建设一座价值40亿美元的工厂。该工厂计划从2030年代初开始雇用约4500人，并每年生产20万辆SUV。公司拒绝就项目可能扩建的消息发表评论。

为进行建设，州政府将向这家汽车制造商提供一块约600公顷的土地。奥迪还将获得4.58亿美元的税收优惠以及超过5.5亿美元的其他支持，其中包括用于基础设施、建设工程、供水和员工培训的支持。

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可能的关税减免

据该刊消息，美国总统唐纳德·特朗普的政府可能已向奥迪提出关税减免，以支持这项投资。两名知情人士称，该公司曾寻求将从欧盟进口商品的关税从15%降至7.5%；预计美国商务部可能同意约10%的税率。

去年，美国对汽车、钢铁、铝和零部件征收的关税使奥迪损失约12亿欧元。目前，这家大众汽车子公司从欧洲或墨西哥向美国市场供应所有汽车。

德国的背景

与此同时，奥迪位于德国内卡苏尔姆的工厂在2030年后可能面临关闭风险。10月底，唐纳德·特朗普在一场有奥迪首席执行官格诺特·德尔纳出席的竞选活动上宣布了在佐治亚州建设该工厂的消息。

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