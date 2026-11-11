塞浦路斯审计署发现，保障最低收入（GMI）发放的监管存在严重漏洞：部分申请人在其资格审核尚未完成的情况下就获得了援助。据周三发布的一份报告，Cyprus Mail报道。

审计人员发现，大量申请多年来一直停留在初步批准阶段，评估和最终决定均未完成。与此同时，即使获得援助的条件仍未满足，资金也被发放。在150起案件中，这种状态持续超过两年，尽管证明文件通常必须在三个月内提交。

无文件发放款项

在一起案件中，一名申请人自2017年1月至2024年3月共获得102,528欧元，但未提供所需文件。审计人员称，在2024年3月的重新审查中，社会福利管理服务部门发现其提供了有关收入和婚姻状况的虚假信息。该申请的审理被终止，并启动了追缴全部已付款项的程序。

在另一起案件中，一名女性申请人在83个月内获得80,607欧元。其申请的审理于2024年3月终止，主要原因是她被认定为自愿离职者。

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有关房地产的问题

报告还指出，申请人房地产及其他资产的评估存在不足。审计人员发现，在2014年7月至2022年10月期间，有89起GMI获批案件适用了有关房地产的法律豁免。在抽取审查的九起案件中，财产价值介于132,450欧元至811,400欧元之间，发放金额介于24,433欧元至159,660欧元之间。

在一起案件中，根据土地登记处2013年和2018年的估值，一名申请人的房地产价值从150,767欧元上升至210,400欧元。这些数据于2022年5月录入信息系统，但未采取进一步行动，付款仍在继续。在累计支付24,433欧元后，该申请于2025年1月因超过收入上限而被终止审理。

审计署建议加强对申请的控制和监测，在社会福利管理服务部门设立内部审计单位，并就此类案件中应计入考量的房地产范围获得法律解释。

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