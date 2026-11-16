以色列国家审计发现，旅游基础设施项目实施存在严重延误、预算控制不足以及国有公司治理问题。正如《耶路撒冷邮报》报道，旅游部、政府公司管理局以及三家负责旅游基础设施的公司没有掌握完整信息，无法评估项目的工期、成本和质量。

建设和准备工作的延误

审查涵盖2010年至2025年实施的68个项目，总支出约为3.77亿以色列谢克尔。其中包括海滨步道、公园、历史和宗教场所以及城市旅游线路。这些公司负责规划、聘用承包商并监督工程，但并不自行施工。

由于不存在汇总登记册，审计人员不得不自行建立数据库，以分析工期和预算。在国家旅游公司，对于30个设定了完工期限的项目中的22个，承包商花费的时间至少是原计划的两倍。在三个案例中，工程持续时间至少是计划的九倍。

建设开始前也记录到了延误。在分析的46个项目中，有12个项目从收到工程订单到与地方当局签署协议，至少经过了五年。在两个案例中，这一阶段持续了不少于10年。旧阿卡和拿撒勒发展公司的全部九个受审查项目均超过了分配给承包商的期限；死海保护公司的全部六个设定了此类期限的项目也是如此。

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预算与公司管理

国家旅游公司和死海保护公司没有将实际支出与项目初始预算进行比较。国家旅游公司也没有将为不可预见费用提供的额外资金计为超出原始预算。死海公司的信息系统没有区分最初的预算拨款和后续追加资金。

这些机构的行政开支显著高于其他国有项目管理公司的平均水平。2025年，管理和一般开支占阿卡和拿撒勒公司全部支出的10.5%，占国家旅游公司全部支出的11.1%，占死海公司全部支出的12.8%。可比公司的平均水平为4.8%。

截至2025年9月，死海公司和阿卡和拿撒勒公司各自约四年仅有一名董事会成员，因此无法举行具有法定效力的会议。死海公司约五年没有审计委员会，阿卡和拿撒勒公司则约六年没有审计委员会。审计将这些问题与部长未任命董事有关。2026年1月，政府批准将阿卡和拿撒勒公司与国家旅游公司合并，并将死海公司旅游发展业务移交给后者。

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