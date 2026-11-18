欧洲审计院批评欧盟对全氟和多氟烷基物质（PFAS）的监管缓慢。这类物质被称为“永久化学品”。审计人员认为，现行体系无法有效管控这些化合物；它们被用于数千种日常产品，包括防水服装、包装、家具、化妆品和不粘锅具。据《明镜》周刊报道。

PFAS能防水、防油、防污，耐高温且非常持久。但正是由于这种特性，这些物质会在土壤、水、空气和人体中累积。研究将PFAS与癌症、不孕和激素紊乱联系起来。

数据缺失和程序漫长

根据审计人员的结论，大多数PFAS并未依照欧盟化学品监管法规REACH注册。相当一部分这类化合物缺乏有关潜在风险的数据，制造商也没有义务对其进行测试。其中包括聚四氟乙烯（PTFE），它被用于不粘锅具和防水服装。

审计院指出，启动限制某一种物质的程序平均需要五年。在此期间，制造商可以用可能同样有害的类似化合物替代被禁物质。此外，企业大多自行检查是否遵守要求，而欧盟三分之一的国家至今仍没有监管。

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对食品和饮用水的担忧

PFAS主要通过饮用水和食品进入人体。尽管已为其设定限值，审计人员强调，遵守这些标准并不能保证长期接触这些化学品的安全性。饮用水标准所依据的数据可追溯至2017年，而此后PFAS对土壤和水的污染有所增加。

审计人员还列出了食品方面的计算结果：含有允许最高PFAS含量的7克鳀鱼，就可能足以超过这些物质的可耐受每周摄入量。同样的数值适用于39克野生三文鱼、181克鸡蛋或237克牛肉。欧盟已确定逐步淘汰PFAS的方针，除非其使用具有必要性，但这些计划的落实进展缓慢。

化学工业反对全面禁止所有PFAS。行业协会表示，应尽量降低对人类和环境的风险，但警告称这可能给经济、医疗保健和绿色转型带来后果。该协会认为，某些PFAS对于特定工业流程不可替代，只有具有已证实的不可控风险的化合物才应被禁止。

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