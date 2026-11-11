欧洲审计院得出结论称，欧盟“极有可能”无法在2030年前实现对其30%海域进行法律保护的目标。此次审计覆盖约500万平方公里欧洲水域，并显示现有海洋保护区网络无法为海洋环境提供有效保护，Mongabay报道。

保护区内的捕捞活动

在Natura 2000区域内——该区域在欧盟海洋保护区中占地面积最大——记录到的渔船活动比其他欧洲水域高72%。约85%的此类捕捞活动使用了与海床接触的渔具，包括底拖网；这些渔具会接触海床并破坏底栖生境。

审计人员分析了Global Fishing Watch平台2020年至2024年的数据，实地走访了部分区域，并与其管理人员交谈。许多此类区域允许捕捞，但法国国家科学研究中心研究员若阿基姆·克洛代指出，有效的海洋保护区应排除对生物多样性影响最大的活动，包括底拖网捕捞。

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缺乏资源和共同规则

审计还列举了其他问题，包括人员和资金不足、缺乏统一的保护区成效评估体系、对远离海岸的海洋区域及深海生境保护不足。该网络还缺乏生态连通性：地中海和大西洋的许多区域彼此仍然孤立。

审计数据显示，欧盟13.7%的水域拥有海洋保护区地位，而受到严格保护的水域不足1%。欧盟委员会2030年生物多样性战略规定，应有三分之一的受保护区域获得严格保护制度。在海上，这通常意味着全面禁止捕捞、矿产开采和疏浚作业。

欧盟委员会表示，成员国负责实施措施并实现目标，而委员会将提供技术、财政和政治支持。委员会还向LIFE-PAME Europe项目拨款160万欧元，以改进对海洋保护区成效的评估，并计划建立一个用于可比评估的数字工具。

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