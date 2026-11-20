在美国，五角大楼没有关于约2600万件F-35战斗机零部件的位置、数量和状况的可靠数据，这些零部件总价值约为310亿美元。美国政府问责局财务管理与审计主管阿西夫·汗向阿纳多卢通讯社表示。

据他称，美国国防部的记录仍然不准确、不完整且未及时更新，而实物盘点未能对库存进行充分核查。11月9日的报告涵盖了位于700多个设施内的零部件，这些设施由不同国家的政府机构和承包商管理。

部分库存无法核查

在某些情况下，五角大楼官员和该项目的主要承包商不知道存放组件的分包商设施位于何处。因此，检查人员无法对相关零部件进行实物核查。约30%的零部件存放在承包商管理的设施中，另外70%存放在政府管理的设施中。

F-35项目为美国空军、海军和海军陆战队，以及国际合作伙伴和其他飞机购买方使用共享组件储备。同时，该调查没有评估账目缺陷是否导致飞机停飞、维修延误或其任务准备状态下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

未纳入中央账目的组件

截至2026年3月，中央会计系统中没有约1.7万件正在接受维护或维修的组件的数据。其账面价值约为13亿美元，但美国国防部认为，在计入缺失的成本信息和额外支出后，该金额可能达到25亿美元。

数据库中缺少零部件并不意味着它们在实物上遗失或被盗。这表明政府财产未反映在用于管理库存的记录中。中央系统未与洛克希德·马丁公司和发动机制造商普惠公司的系统完全整合，因此有关共享储备的信息通常每三个月才提供一次。

五角大楼同意审计人员提出的全部四项建议，其中包括加强对零部件损失、程序以及负责员工培训的管控。F-35项目办公室表示正在制定额外程序，而美国国防部合同审计局正在准备一项全面盘点，计划在2027年3月前完成。

关注我们在