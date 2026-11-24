由60多家航空组织和公司组成的联盟呼吁美国国会追加至少300亿美元资金，用于现代化改造老旧的空中交通管制系统。该组织成员表示，近期的故障暴露了美国航空基础设施日益加剧的脆弱性，阿纳多卢通讯社报道。

2027年拨款

现代天空联盟（Modern Skies Coalition）在致国会领导人的信中敦促立法者完成2027财年的拨款程序，并在第119届国会任期结束前批准资金。

该联盟包括航空公司、飞机制造商、机场、飞行员协会和行业组织。联盟认为，额外资金应用于系统的全面现代化改造，以及为空中交通管制员提供适当的人员配备和培训。

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联盟还呼吁避免政府再次停摆，因为其评估认为，此类联邦运作中断会对航空业造成不成比例的影响。

交通部长的请求

美国交通部长肖恩·达菲上周表示，他准备接受国会批准的任何数额资金，但呼吁支持一项500亿美元的投资方案。他最初请求300亿美元，其中180亿美元计划用于改善机场。

在11月13日事件后，达菲将请求金额提高至500亿美元。消息来源称，该事件导致美国自2001年9月11日恐怖袭击以来持续时间最长的全国性航空交通暂停。

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