爱尔兰航空公司瑞安航空计划投资5亿欧元，在西班牙塞维利亚建立一座维护、维修和大修中心。据AeroTime报道，该新设施将专门从事喷气发动机的维护和维修。

该中心计划设在瓜达尔基维尔河畔的塞维利亚港，该港与大西洋相连。安达卢西亚自治区政府和西班牙政府预计将分别投资2400万欧元和1700万欧元，为该项目提供财政支持。

就业岗位与航空业

预计该新中心将在失业率相对较高的地区创造约600个就业岗位。据该媒体报道，塞维利亚击败了另外12个同样竞争该项目的城市。

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塞维利亚已拥有空中客车制造业务：这里设有空客A400M和C295军用飞机的总装线，以及多家一级供应商。预计2027年，该市还将启用一座A330 MRTT飞机维护和改装中心。

瑞安航空在波尔图的中心

关于在塞维利亚投资的决定于2026年11月16日得到确认——同一天，瑞安航空在伊比利亚半岛的葡萄牙波尔图启用了另一座维护中心。该公司在该设施上投资了约4000万欧元。

波尔图中心面积为4900平方米，设有一座可容纳两个工位的航线维护机库，以及独立的部件车间。预计该中心将创造150个就业岗位，并为瑞安航空从葡萄牙基地运营的约30架飞机提供服务。

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