多家航空公司延长了取消飞往沙特阿拉伯航班的措施，主要涉及利雅得和达曼，尽管该国首都的哈立德国王国际机场已部分恢复运营。据《The National》报道，该机场在也门胡塞武装发动袭击后于10月25日部分开放，但目前仍在限制条件下运营。

沙特航空公司Saudia部分飞往利雅得的航班经由盖西姆或达曼改道，乘客随后从这些地点乘坐巴士前往首都。与吉达的航线正逐步恢复：阿联酋航空于10月30日恢复了部分从迪拜出发的航班，阿提哈德航空则计划于11月6日恢复阿布扎比与吉达之间的四个航班。

对阿联酋承运商的限制

阿提哈德航空已取消阿布扎比与利雅得之间，以及阿布扎比与达曼之间的客运和货运航班，直至11月19日。同时，该公司其他飞往吉达的航班应按时刻表运营。

阿联酋航空计划于11月8日恢复从迪拜飞往利雅得和达曼的客运航班。其飞往麦地那的航班持续运营。迪拜航空取消了迪拜与利雅得、达曼和艾卜哈之间的航班，直至11月9日，并警告称航班时刻表可能会发生变化。阿拉伯航空未公布恢复从沙迦飞往利雅得、艾卜哈、达曼和塔伊夫航线的日期。

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其他航班取消的期限

卡塔尔航空暂时暂停了飞往利雅得、达曼、艾卜哈和塔伊夫的航班，并减少了飞往吉达的航班频次。阿曼航空计划于11月8日恢复马斯喀特—利雅得航班。SalamAir取消了飞往利雅得和达曼的航班，直至11月30日。

英国航空将恢复每日伦敦—利雅得航班的时间从11月3日推迟至2027年1月11日，并永久停运伦敦—吉达航线。国泰航空取消了往返利雅得的客运航班，直至2027年1月31日；酷航则将新加坡与吉达之间航班的取消措施延长至2027年2月28日。

法国航空暂停往返利雅得的航班至12月12日，荷兰皇家航空则暂停飞往利雅得和达曼的航班至11月27日。汉莎航空取消往返利雅得的航班至11月18日，取消飞往达曼的航班至11月30日。达美航空也将亚特兰大—利雅得航线的开通推迟至2027年3月。

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