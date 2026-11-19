美国航母“乔治·华盛顿”号（USS George Washington）在部署三个月后离开中东地区，并进入美国第七舰队行动区域。阿纳多卢通讯社报道称，消息援引美国海军研究所在线媒体USNI News。

转入第七舰队行动区域

美国太平洋舰队发言人向USNI News表示，这艘驻扎在日本的航母已处于第七舰队行动区域。他未说明哪些护航舰艇与“乔治·华盛顿”号一同离开。

该航母打击群于8月19日抵达美国第五舰队责任区，以替换“亚伯拉罕·林肯”号（USS Abraham Lincoln）。“乔治·华盛顿”号于5月底驶离其母港横须贺。目前尚不清楚该舰是直接前往横须贺，还是会在途中停靠其中一个港口。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两艘航母留在该地区

在“乔治·华盛顿”号离开前，“西奥多·罗斯福”号（USS Theodore Roosevelt）航母打击群于周日抵达该地区。加上自4月以来一直在阿拉伯海的“乔治·赫伯特·沃克·布什”号（USS George H.W. Bush），该地区仍有两个美国航母打击群。

据该媒体报道，这些调动发生在美伊关系高度紧张的背景下。华盛顿与德黑兰于6月签署了一份谅解备忘录，但因就霍尔木兹海峡航行自由和安全保障存在分歧，其落实陷入停滞。美国和以色列指责伊朗发展核计划和导弹计划，认为这些计划对以色列及该地区与美国结盟的国家构成威胁。德黑兰表示，其核计划具有和平性质。

关注我们在