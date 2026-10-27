尼日利亚民航局（NCAA）已对一名阿布贾—卡拉巴尔航班乘客的投诉展开调查。该乘客称，由于机舱内高温且缺乏通风，他开始出血。据Premium Times报道。

乘客投诉

乘客巴希尔·乌斯曼在社交平台X上表示，10月26日，乘客于12时07分登机。据他所述，飞机舱门关闭后，他们在发动机未启动、空调未开启的机舱内停留了约50分钟。

乌斯曼称，高温变得难以忍受，随后他开始出血。飞机于14时04分抵达卡拉巴尔，而该航班原本应飞行约45分钟。他还表示，其他乘客帮助了他：为他扇风，并让他使用便携式风扇。

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监管机构的行动

NCAA公共事务与消费者保护主任迈克尔·阿奇穆古表示，他已通过电话与乌斯曼交谈。该投诉已被转交给运营、许可和培训标准部门进行核查。

监管机构将查明，为何按照该乘客的说法，在酷热期间，飞机舱门在没有空调或通风的情况下被关闭。阿奇穆古指出，如果所述情况得到证实，NCAA将决定后续行动。

他还指出，机组人员可能不知道出血的原因，并可能担心该乘客需要医疗协助。这名官员表示，机组成员必须保障所有乘客的安全。NCAA尚未公布核查结果。

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