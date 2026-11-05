皇家国际航空纹身表演（RIAT）主办方宣布，将把这项军事航空展永久从英国格洛斯特郡的RAF Fairford迁至英国威尔特郡的MOD Boscombe Down。该活动已在RAF Fairford举办了四十年，据Defense News报道。

2026年航展取消

5月底，主办方在与英国皇家空军和美国空军协商后取消了2026年航展。他们当时解释称，由于该基地参与了伊朗战争，RAF Fairford的使用存在不确定性。

在“史诗怒火”行动期间，12架美国B-1B“枪骑兵”轰炸机驻扎在RAF Fairford，用于打击袭击霍尔木兹海峡船只的伊朗导弹设施。在针对该基地的疑似恐怖主义阴谋发生后，美国撤出了驻扎在那里的所有轰炸机，并将其送回永久驻地。

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疑似阴谋与新场地

英国官员表示，有“强有力的迹象”表明伊朗参与了9月底针对RAF Fairford的疑似阴谋。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格希在社交媒体上否认了这些指控。起初有五名男子被拘留，随后获保释；其中两人再次被捕，并根据英国《国家安全法》受到指控。

主办方没有将这一阴谋列为搬迁原因，但称此举对于RIAT的长期未来是必要的。RAF慈善信托基金首席执行官加文·盖杰表示，该决定旨在确保航展的未来及其慈善影响。RIAT通常吸引超过15万名观众。MOD Boscombe Down的首场活动计划于7月16日至18日举行。

MOD Boscombe Down是一座用于飞机测试和评估的英国军用机场。那里驻有两个飞行中队和六个单位。

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