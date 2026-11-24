据当地医务人员和警方代表消息，周二以色列对加沙地带发动的空袭造成至少6名巴勒斯坦人死亡，其中包括两名警察。Cyprus Mail对此进行了报道。

袭击警察哨所

医务人员称，对加沙地带南部汗尤尼斯一处警察哨所的袭击造成3人死亡。由哈马斯控制的内政部表示，死者中有两人是警察。

另有5人在此次袭击中受伤。随后，医务人员报告称，北部内察里姆走廊附近发生另一起空袭，又造成3人死亡。

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双方立场

以色列军方向路透社表示，其在两个地区都打击了武装分子，但未提供更多细节。

2025年10月达成的、由美国支持的停火协议停止了大规模战斗，但并未停止以色列在加沙地带的袭击，也未能确保哈马斯解除武装。以色列指责哈马斯试图重组和重新武装，而该组织否认这一说法，称其致力于遵守停火协议，并指责以色列试图破坏该协议。

根据巴勒斯坦和以色列方面的统计，自停火开始以来，至少1600名巴勒斯坦人和5名以色列军人死亡。以色列军队目前控制着加沙地带约三分之二的区域，而哈马斯控制着沿海的一条狭窄地带。

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