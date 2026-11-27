澳大利亚板球队可能不会将右臂指旋球手内森·里昂列入12月9日至13日在珀斯举行的首场对阵新西兰的测试赛阵容。预计29岁的科里·罗基奇奥利将入选，他尚未在测试赛板球中完成首秀，BBC Sport报道。

效力国家队15年

对里昂而言，可能落选阵容将是重大变化：15年来，他一直是澳大利亚队的关键球员之一。他在测试赛中取得577个三柱门，这是历史第六高的成绩，在澳大利亚球员中仅次于肖恩·沃恩。指旋球手中，只有斯里兰卡的穆蒂亚·穆拉利塔兰取得了更多三柱门。

不过，自从里昂在2023年伦敦洛德球场举行的第二场Ashes比赛中小腿受伤后，他一直受到状态和身体状况问题的困扰。在2025—2026年Ashes系列赛中，这名旋转球手在珀斯首场测试赛没有投出一球，未入选布里斯班日夜赛的阵容，并在阿德莱德第三场测试赛中受伤，提前结束了他的系列赛征程。

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罗基奇奥利的机会

澳大利亚近期已将里昂排除在首发阵容之外，倾向于增加一名快速投球手。罗基奇奥利同样司职指旋球手，还能为球队提供更多击球选择：本周，他在西澳大利亚对阵塔斯马尼亚的Sheffield Shield比赛中得到140分。

澳大利亚将在12月和1月主场迎战新西兰，进行四场测试赛系列赛。里昂此前表示，他希望继续职业生涯，以在澳大利亚计划于2027年前往印度和英格兰进行的客场测试赛系列赛中取胜。

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