澳大利亚政府不计划取消公共广播机构ABC和SBS的申诉专员职位，也不计划将其职权移交给外部监管机构。反犹太主义问题特别特使吉莉安·西格尔提出了这一建议，《卫报》报道。

西格尔在10月公布的更新优先事项清单中提议任命一名外部独立申诉专员。该人士将监督ABC和SBS对加沙战争的报道，并检查这两家广播机构是否遵守自身的准确性和公正性标准。这名特别特使表示，部分犹太社群认为此类报道具有单一倾向，并担心其可能影响受众对以色列支持者的态度。

现行投诉机制

据该报报道，政府消息人士强调，澳大利亚已设有一个外部独立监管机构——澳大利亚通信和媒体管理局（Australian Communications and Media Authority，ACMA）。如果投诉在经ABC或SBS申诉专员审查后需要升级处理，该机构可以受理投诉。

联邦通信部长阿尼卡·韦尔斯的一名代表感谢西格尔所做的工作，并表示澳大利亚没有反犹太主义的容身之地。同时，政府可能会在12月中旬收到皇家反犹太主义与社会凝聚力委员会的最终报告后，考虑可能的调整。

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对该倡议的不同反应

澳大利亚犹太人执行委员会联合执行董事亚历克斯·里夫钦支持西格尔的提议。他认为，只有通过外部问责，才能对公共广播机构的内容进行有效监督。

与此同时，澳大利亚进步犹太委员会称该计划为“特朗普式”，并表示它威胁言论自由和民主权利。澳大利亚巴勒斯坦倡导网络批评了试图将对以色列的正当批评等同于反犹太主义的做法。

ABC此前表示，其投诉处理程序是澳大利亚媒体中最可靠、最透明的。根据ABC Alumni Limited的说法，自2023年10月以来，ABC申诉专员在数千起有关中东报道偏见或不准确的投诉中支持了4起，而ACMA未支持任何由不满意的投诉人转交的投诉。

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