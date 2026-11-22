澳大利亚国家橄榄球队在英国加的夫举行的Nations Championship比赛中以29比26战胜威尔士，获得了第五名争夺战的资格。据Channel NewsAsia报道，威尔士队在今年12场测试赛中遭遇了第七场失利。

澳大利亚在半场结束前占优

澳大利亚队以12比7的领先优势结束上半场。塔涅拉·图普和布兰登·彭加-阿莫萨完成达阵。下半场，马克斯·约根森和伦·伊基陶也为澳大利亚得分，卡特·戈登在第74分钟罚球得分。

这场胜利终结了袋鼠军团连续四场失利的纪录。澳大利亚超过阿根廷，在南半球球队中排名第三。下周六，该队将在特威克纳姆体育场与爱尔兰进行第五名争夺战。

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威尔士一度取得领先

威尔士队长杜威·莱克通过莫尔两次完成达阵——上下半场各一次。第55分钟，布莱尔·默里以一次达阵结束主队的一次进攻，帮助威尔士短暂以21比19领先。

由于向前传球，澳大利亚队的阿兰·阿拉阿拉托阿达阵被取消；不过第64分钟，伊基陶在24个进攻阶段后完成达阵。比赛结束前两分钟，威尔士替补钩球手瑞安·埃利亚斯完成该队第四次达阵，但主队未能发动决定性的进攻：他们的进攻以向前传球告终。威尔士将在伦敦与日本进行第九名争夺战。

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