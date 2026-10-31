澳大利亚政府对联邦机构使用纳税人资金采购宣传品实施了限制。据澳大利亚广播公司新闻报道，从7月起，各机构未经单独批准不得购买此类物品。

新规规定了例外情况，包括以盈利为目的出售的物品，或被认为对实现公共政策目标至关重要的物品。各机构还必须在年度报告中公开宣传品支出的信息。

政府机构支出

根据提交给参议院的数据，联邦部门、机构、独立政府机关和监管机构在2025—26财年用于品牌商品和宣传品的支出超过340万澳元。采购的物品包括减压球、避孕套、糖果、手提袋、笔和帽子。

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澳大利亚国防部支出最多，超过140万澳元。这些资金尤其用于为外国军人和高级官员购买礼品，以及用于招聘活动、招聘会和基地开放日的材料。

卫生宣传活动与人口普查

卫生部支出约38.3万澳元，其中包括作为性传播感染预防宣传活动的一部分采购4万个避孕套和7000个品牌避孕套盒。为反电子烟宣传活动，还采购了5000个减压球、5000包薄荷糖和220个带有相关信息的溜溜球。

澳大利亚统计局支出17.6万澳元，主要用于人口普查材料：帽子、迷你澳式足球联赛（AFL）足球、袜子、可重复使用的袋子、铅笔、笔和徽章。澳大利亚联邦警察报告称，其为招聘会和职业展览的标准化宣传材料支出超过25.1万澳元。

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