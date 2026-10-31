澳大利亚已开始对新南威尔士州卡普卡陆军基地的布莱米军营进行耗资8.469亿美元的重建。旧建筑将被拆除并重新建造，其中部分材料将被再利用，以保留基地的历史特色。正如澳大利亚广播公司新闻报道，超过30万名澳大利亚陆军新兵曾在卡普卡完成基础军事训练。

旧建筑材料将被重复利用

曾六次在卡普卡服役的行动军官大卫·亚当斯少校表示，此次升级应将保存军事历史与满足未来几代士兵的需求结合起来。他说，在拆除建筑物时，将保留包括砖块在内的材料，以维持现役新兵与此前在此受训者之间的联系。

亚当斯于1994年11月参军。当时，他所在的排是自1965年以来布莱米军营规模最大的一个排；1965年正值越南战争期间积极招募军人的时期。他指出，自己在卡普卡完成了从新兵到行动军官的成长历程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

75年的士兵训练

此次重建恰逢该基地军事训练75周年纪念。该基地被称为士兵之家。完成基础训练第八周的新兵安德鲁·英厄姆表示，军营内前几代军人的照片让新来者感到自己属于一段共同的历史。

基兰·加布里埃尔上尉强调了该基地与沃加沃加社区之间的联系。亚当斯少校表示，里弗里纳地区居民曾在基地担任司机、厨师、文员和场地维护人员。同时，新兵还参与灭火，并在洪水期间修筑沙袋堤坝。

关注我们在