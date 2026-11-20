澳大利亚已接收为澳大利亚皇家海军配备的13架增购Sikorsky MH-60R Seahawk海上直升机中的首两架。这些直升机被运抵新南威尔士州诺拉市附近的HMAS Albatross基地，Breaking Defense报道称。

交付将持续至2028年

这是堪培拉于2022年在SEA9100 Phase 1项目框架内订购的批次中的首批两架。此次采购包括12架额外的MH-60R，另购置一架直升机，以替换2021年在菲律宾海尝试降落在HMAS Brisbane驱逐舰甲板上时损失的直升机。

据Sikorsky Australia称，在所有飞行器于2028年初前交付后，澳大利亚皇家海军的Seahawk机队将从23架增至36架直升机。首批12架飞机价值5.03亿美元的对外军售合同于2022年8月签订。

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投入使用前

首两架直升机在美国完成飞行测试后被运往澳大利亚。在投入使用前，它们必须按照澳大利亚皇家海军的要求进行改装。副总理兼国防部长理查德·马尔斯表示，这些飞机预计将于2027年4月开始服役。

MH-60R主要用于反潜和反舰作战。它们还可执行侦察、监视、搜救、打击和后勤任务。这些直升机配备传感器系统、Mark 54轻型鱼雷以及Hellfire空对地导弹。

澳大利亚国防部表示，扩大直升机机队将增强澳大利亚部队在复杂海上环境中行动、保护该国海上通道并支持印太地区区域安全的能力。

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