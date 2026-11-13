随着越来越多英国公民来到澳大利亚，澳大利亚政府正在重新审议针对打工度假计划参与者的拟议限制措施。内政部长托尼·伯克表示，澳大利亚必须找到办法减少根据自由贸易协定入境并留在该国的英国背包客人数。

据ABC News Australia报道，2023年实施的协议允许英国公民在没有特殊就业要求的情况下在澳大利亚居住最长三年。根据内政部数据，英国打工度假计划参与者人数从2023/24年度的47,238人增至2024/25年度的79,412人。

英国公民的条件

8月，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯拒绝对英国背包客实施在地区工作要求。此类要求适用于希望在最初12个月停留期后延长签证的其他计划参与者。

伯克指出，与英国的谈判仍在继续。他表示，澳大利亚可以在不影响自由贸易协定其他条款的情况下，使这些规则更易于接受并符合国家利益。

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抽签可能延期

政府还提议为希望在该国停留第二年或第三年的非英国计划参与者引入抽签制度。《澳大利亚人报》报道称，在农业、旅游业和酒店餐饮业代表提出担忧后，当局正在考虑将该制度的启动推迟至明年初。

据该报消息，政府可能将第三年签证配额从拟议的5,000份提高至20,000份。目前的配额为31,000份签证。有关在地区工作期限更长的要求也在考虑之中。伯克表示，减少计划参与者人数的总体参数不会改变，但当局准备调整实施规则的机制。

澳大利亚工商会首席执行官安德鲁·麦凯勒敦促政府尽快作出决定，因为地区企业依赖打工度假计划的工作人员。8月，政府暂停接受来自24个国家公民的此类签证申请。伯克表示，当局已接近解决这一问题。

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