澳大利亚队在澳大利亚珀斯举行的系列赛首场ODI中以7个三柱门的优势击败英格兰队。主队首秀球员马利·伯德曼以24分取得6个三柱门，球队在23个回合又3球时以132-3完成追分。据天空体育新闻报道。

伯德曼创纪录的首秀

21岁的快速投球手伯德曼在7个回合又4球中取得6-24的成绩。这是澳大利亚球员在ODI首秀中的最佳表现，超过了托尼·多德迈德1988年对阵斯里兰卡时取得的5-31。

英格兰队在掷币落败后率先击球，在33个回合又4球时以131分全队出局。加斯·阿特金森为客队得到最高的29分，32球未出局。威尔·杰克斯和汤姆·班顿各得25分，而这是乔·鲁特的第200场ODI比赛，他得到17分。

伯德曼取得了哈里·布鲁克、鲁特、乔丹·考克斯、萨姆·柯林、利亚姆·道森和乔弗拉·阿彻的三柱门。斯宾塞·约翰逊以42分取得另外3个三柱门，泽维尔·巴特利特则以46分取得1个。

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马什取得半百

在追分期间，澳大利亚队在第二个回合便失去特拉维斯·海德，但代理队长米切尔·马什30球得到50分。他的半百包括4个六分球和4个四分球。库珀·康诺利贡献27分，马特·伦肖以26分未出局结束比赛。

马什在这项三场比赛的系列赛中代替获得休息的帕特·康明斯带领澳大利亚队。澳大利亚队还缺少米切尔·斯塔克和乔什·黑兹尔伍德，而英格兰队因伤无法派出雅各布·贝塞尔、乔斯·巴特勒和乔什·唐。

第二场ODI将于11月15日在阿德莱德举行，第三场将于11月18日在霍巴特举行。

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