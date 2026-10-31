澳大利亚联邦政府计划出售位于悉尼帕丁顿区的历史悠久的维多利亚军营。该设施作为澳大利亚陆军现役基地已逾一个世纪，现被列入67处利用不足或闲置、拟出售的国防设施清单，澳大利亚广播公司新闻报道。

新南威尔士州陆军博物馆基金会主席、退役上校格雷厄姆·弗利顿称这一决定“令人费解”。他说，这座军营是“陆军的祖宅”。前总理保罗·基廷和约翰·霍华德、新南威尔士州州长克里斯·明斯以及澳大利亚绿党领袖戴维·舒布里奇也批评了此次出售。

人员搬迁

目前，军营内约有500人，包括陆军司令部和支援单位的代表。这里还设有办公场所、员工住宿、学员训练场以及新南威尔士州陆军博物馆。

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据澳大利亚广播公司新闻的国防消息人士称，工作人员已开始收拾物品，计划在圣诞节前完全腾空该地点。大多数人将被调往兰德威克的军营，其他人将暂时安置在悉尼国防广场——市中心商务区的一座办公塔楼。纪念物品，包括军官和军士餐厅的战利品、奖杯和徽章，正存放在其他地点。

成本与遗产保护

国防部长理查德·马尔斯表示，在未来十年内，将该军营作为国防设施维护将花费2亿澳元。根据政府估计，出售全部67处设施最多可带来30亿澳元收入。

维多利亚军营建于1840年，主建筑群于1848年竣工。这座占地13公顷的建筑群大部分由当地砂岩建成，在联邦遗产名录中拥有12项登录。未来业主必须考虑保护历史元素和建筑适应性再利用的要求。新南威尔士州陆军博物馆未来的所在地尚未确定。

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