澳大利亚发布工作场所人工智能建议 — 《卫报》

澳大利亚政府发布了面向雇主的工作场所人工智能实施建议。劳动关系部长阿曼达·里什沃思表示，企业必须向员工解释自动化将如何影响其岗位，并提供转入新角色的机会。《卫报》报道。

自动化的机遇与风险

最佳实践指南描述了更广泛使用人工智能的潜在益处：提高生产率、服务质量和企业盈利能力。根据该文件，这对员工而言可能意味着更高的工资、更短且更灵活的工作时间，或更有意义的工作。

与此同时，建议列出了风险：对员工的过度监控、排班问题、生产率要求提高或不切实际，以及可能的歧视。文件作者指出，在基础任务实现自动化后，员工可能会被留下更复杂、更密集的职能，而雇主可能会更积极地使用监控工具来评估工作表现。

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最脆弱群体与裁员

政府指南警告，人工智能对年轻和年长员工、澳大利亚原住民、女性及残障人士的影响可能不成比例。该文件特别关注入门级职位，这些职位可能成为首批被自动化取代的对象。

里什沃思表示，在未与员工进行适当协商的情况下引入技术，甚至可能增加工作负担，因为员工必须采取额外步骤才能使用新系统。她表示，员工需要获得支持以学习新技能，并了解自己是否能分享生产率增长带来的好处。

这些建议发布之际，澳大利亚大型企业正出现裁员，其中部分与人工智能的发展有关。澳航宣布在财务、人力资源和营销部门裁减850人；NAB宣布减少2500个工作岗位；Canva则宣布解雇1200名员工。与此同时，澳大利亚储备银行表示，目前几乎没有证据表明人工智能对劳动力市场造成重大影响，不过它注意到办事员、程序员和呼叫中心员工已出现早期变化迹象。

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