澳大利亚板球队在澳大利亚墨尔本举行的T20系列赛首场比赛中以3个三柱门的优势击败英格兰。主队在比赛还剩1个球时得到所需的188分，完成了MCG球场国际T20比赛中创纪录的追分，天空体育新闻报道。

布鲁克25球得到68分

澳大利亚让英格兰先击球，客队开局不利：菲尔·索尔特在第一个球后便出局，阿内林·唐纳德得到10分。英格兰队长哈里·布鲁克利用了对手的失误：他在两次早期机会中都未被接杀。布鲁克25球得到68分，击出6个六分球，并在20球时完成半百。

布鲁克与22球得到39分的汤姆·班顿联手，为第三个三柱门建立了107分的搭档得分。10个回合后，英格兰以4个三柱门失守得到119分，但在最后10个回合仅增加68分。客队最终成绩为9个三柱门失守得到187分。乔丹·考克斯得到27分，萨姆·柯伦得到21分。

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乔杜里和爱德华兹确保胜利

澳大利亚在第一个回合便失去杰克·弗雷泽-麦格克。萨姆·哈珀15球得到32分，加快了主队的追分，队长米奇·马什32球贡献37分。尼基尔·乔杜里此前凭借投球帮助球队重返比赛，他以38球得到68分成为澳大利亚队最高得分手。

乔杜里出局时，澳大利亚在失去7个三柱门的情况下，还需要在最后两个回合得到20分。杰克·爱德华兹以11球25分未出局结束比赛：他击出两个关键的六分球，并以一记打到场地边界的击球拿下制胜分。澳大利亚在五场系列赛中以1:0领先。

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