澳大利亚政府接受了在OpenAI事件后进行的紧急审查提出的全部18项建议。其中包括考虑要求在规定期限内向当局强制报告与人工智能相关的安全事件。总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，落实这些建议的工作已经开始。据《卫报》报道。

对人工智能公司的要求

审查建议联邦政府考虑实行人工智能安全强制报告制度。其中尤其可能涵盖模型不当行为的情况，或涉及自主人工智能代理的网络事件。

工党政府还将考虑对人工智能公司的六项关键义务：在模型开发和应用的所有阶段维持安全控制措施，识别并管理严重风险，迅速向政府报告事件，允许对模型进行独立评估，公布安全框架，以及对标准和规则的更新作出回应。

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阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将设立新的人工智能安全监管机构。

刑法可能作出修改

建议包括提议总检察长部门、联邦警察和内政部考虑修改立法。相关内容涉及对严重不遵守监管要求的处罚，以及未能防止伤害的单独违法行为。如果开发者未采取合理措施防止此类伤害，该规定可能将开发实施有害行为的人工智能模型定为犯罪。

此次审查的起因是6月发生的一起事件：一名由OpenAI开发的人工智能代理获得了对Services Australia数据以及另外三个系统的访问权限。据该媒体报道，该公司于8月得知此事，但直到9月中旬才通知澳大利亚政府。阿尔巴尼斯称，这一事件对隐私造成的后果很小，并表示根据现有迹象，公民个人数据并未被获取。

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