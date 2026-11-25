澳大利亚通过了《数字注意义务法》（Digital Duty of Care），要求互联网公司主动应对其服务中的有害内容和功能。违规平台将面临最高相当于其全球营业额5%或1.09亿澳元的罚款，以金额较高者为准。

据Channel NewsAsia报道，该法律将于一年后生效。该法旨在以统一的立法机制取代多项单独的互联网行为准则，使平台对澳大利亚用户的安全承担责任。

平台责任

通信部长阿妮卡·韦尔斯称，《数字注意义务法》是一项具有里程碑意义的安全改革。她表示，大型科技公司将对澳大利亚人在其平台上的安全负责。

新规尤其禁止鼓励或支持对女性或性别平等持敌对态度的内容。美化犯罪、鼓励危险特技或其他极具危害性做法的内容也在禁止之列。

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行业批评

科技公司总体上支持政府保护儿童和减少有害内容的目标，但大多数公司反对该法案。行业代表指出，官员在认定哪些内容属于有害内容时将拥有一定的自由裁量权。

代表互联网公司的行业组织DIGI表示，新规定不够明确。其临时负责人珍妮·达克斯伯里还对监管机构创建匿名账户以测试平台，以及获取有关在线服务使用情况信息的权力表示担忧，并称这对隐私构成风险。

该法律成为澳大利亚加强对大型科技公司监管的又一步。2025年，该国成为全球首个禁止16岁以下人群使用社交媒体的国家。

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